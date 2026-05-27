AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
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27.05.2026 10:57:00
A rival joins Micron in the $1 trillion club as one bank argues AI is actually underhyped
The frenzy in memory-chip stocks continued on Wednesday as SK Hynix took less than 24 hours to join American peer Micron Technology in the $1 trillion valuation club.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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