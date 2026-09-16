Transition Aktie
WKN DE: A3EVME / ISIN: FR001400JWR8
|
16.09.2026 19:28:02
A Rivian Insider Sells 15,000 Shares for $244,000 Amid a CFO Transition
Michael John Callahan, Chief Administrative Officer of Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN), sold 15,000 shares of Class A Common Stock on September 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($16.29); post-transaction value based on September 11, 2026 market close ($16.03).
Rivian Automotive operates as a vertically integrated electric vehicle manufacturer with a market cap of $18.9 billion, positioning it as a significant participant in the automotive electrification sector. The company's dual-market strategy -- serving both consumer and commercial segments -- differentiates its business model within the competitive EV landscape.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Transition
Analysen zu Transition
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Transition
|6,96
|5,14%