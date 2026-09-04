Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
|
04.09.2026 02:08:54
A Roblox Director Sells 16,666 Shares After a 67% One-Year Decline in Stock Price
Gregory Baszucki, a member of the Board of Directors at Roblox Corporation (NYSE:RBLX), executed a sale of 16,666 shares of Class A Common Stock on September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.47); post-transaction value based on September 1, 2026 market close ($40.67).Roblox Corporation operates one of the world's largest user-generated content platforms, with a trailing 12-month revenue base of $5.7 billion reflecting substantial scale in the digital entertainment sector. The company's competitive differentiation stems from its accessible development tools, expansive creator ecosystem, and cross-platform accessibility, positioning it as a significant player in the metaverse and interactive entertainment space.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roblox
|
31.08.26
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
01.08.26
|Nach heftigem Absturz: So bewerten Analysten die weiteren Chancen der Roblox-Aktie (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.04.26
|Roblox-Aktie im Fokus: Bank of America sieht Abwärtsrisiken bereits eingepreist (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Roblox öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Roblox
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Roblox
|36,20
|2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.