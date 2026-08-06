Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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07.08.2026 00:05:01
A Roblox Director Sells 16,666 Shares Amid a Sinking Stock Price. Here's What That Means to Investors.
Gregory Baszucki, a member of the Board of Directors at Roblox Corporation (NYSE:RBLX), sold 16,666 shares of Class A Common Stock on August 4, 2026, for approximately $624,308, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.46); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($37.00).Roblox Corporation operates one of the world's largest user-generated content platforms for interactive 3D entertainment, with a substantial user base and ecosystem of millions of developers. The company's business model leverages network effects and creator monetization to drive revenue growth, though the platform faces competitive pressures from established gaming companies and emerging metaverse platforms.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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