Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.11.2026 03:46:02
A Rocket Failure Just Cost Amazon 40 Internet Satellites. It's Good News for SpaceX, but I'd Still Want a Lower Stock Price.
Amazon (NASDAQ:AMZN) just lost a full rocket's worth of internet satellites. On Sunday, Nov. 15, a Vulcan rocket from United Launch Alliance (ULA) carrying 40 Amazon Leo satellites hit trouble around 10 minutes after liftoff and never reached orbit.
It's a big loss for a network that had launched almost 400 satellites on 14 missions before Sunday. Its license requires 3,232.
And I think it's good news for SpaceX (NASDAQ:SPCX), which runs Starlink, the network Leo was built to take on. Starlink already has over 11,100 satellites in orbit. Leo is arguably its best-funded rival, and that rival just slipped further behind.
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