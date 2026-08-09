Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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09.08.2026 02:11:01
A Roku Insider Sells Nearly 11,000 Shares for $1.6 Million as the Company Prepares to Be Acquired. Here's a Closer Look at the Transaction.
Gilbert Fuchsberg, President of Subscriptions at Roku, Inc. (NASDAQ:ROKU), sold 10,719 shares of Class A Common Stock on August 6, 2026, for a total value of ~$1.6 million, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($150.00); post-transaction value based on August 6, 2026 market close ($150.07).Roku, Inc. is a leading streaming platform operator with a market cap of $22.7 billion. The company has demonstrated strong financial performance with trailing 12-month revenue of $5.2 billion, reflecting its dominant position in the streaming entertainment ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Roku Inc.
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15.06.26
|Roku-Aktie legt nach Übernahmeangebot von Fox zeitweise deutlich zu (finanzen.at)
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15.06.26
|Fox to acquire streaming platform Roku for $22bn (Financial Times)
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Aktien in diesem Artikel
|Roku Inc.
|132,38
|1,57%
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