Success Aktie
ISIN: US8645831095
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02.05.2026 13:15:00
A Safer Way to Invest in Bloom Energy's Success in AI
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall breaks down the latest results from Bloom Energy (NYSE: BE) and its incredible growth, while also making the case for Brookfield Infrastructure (NYSE: BIP)(NYSE: BIPC) as a lower-risk way to invest in Bloom's success in powering AI data centers.*Stock prices used were from the Morning of April 30, 2026. The video was published on May 2 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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