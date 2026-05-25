Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
25.05.2026 14:45:00
A single dose of Lilly's PCSK9 base editor, VERVE-102, reduced PCSK9 by up to 88% and LDL-C by up to 62%, with durable effects supporting its potential as a one-time treatment for hypercholesterolemia
In the Phase 1b Heart-2 trial, a single intravenous infusion of VERVE-102 produced dose-dependent lowering of PCSK9 and LDL-C, with both reductions sustained over follow-up of up to 18 months in participants at high risk for cardiovascular disease VERVE-102 is designed to mimic the protectiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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