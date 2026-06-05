Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057
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05.06.2026 03:14:02
A Slide Insurance Director Sells, but Florida's Insurance Market Is What to Watch
On May 11, 2026, Stephen L. Rohde, Director of Slide Insurance Holdings, Inc. (NASDAQ:SLDE), exercised options for 5,000 shares of common stock and immediately sold the resulting shares for a total consideration of approximately $95,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($19.00)Slide Insurance Holdings, Inc. is a technology-enabled property and casualty insurance holding company with a focus on residential markets. The company leverages advanced underwriting and data analytics to deliver tailored insurance solutions, driving efficiency and profitability. Its strategic emphasis on single family and condominium policies positions it competitively within the U.S. insurance landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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