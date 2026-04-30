German American Bancorp Aktie
WKN: 923760 / ISIN: US3738651047
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01.05.2026 01:08:01
A small fund exited German American Bancorp. Other moves tell a bigger story
On April 28, 2026, Strategic Value Bank Partners LLC disclosed in an SEC filing that it sold out of German American Bancorp (NASDAQ:GABC), liquidating 148,837 shares for an estimated $6.16 million based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated April 28, 2026, Strategic Value Bank Partners LLC sold its entire stake of 148,837 shares in German American Bancorp. The estimated transaction value was $6.16 million, calculated using the average closing price during the first quarter. The net position value decreased by $5.83 million over the quarter, a figure that includes both the share sale and underlying price changes.German American Bancorp is a regional financial institution with a strong presence in Indiana and Kentucky, leveraging a diversified product portfolio across banking, wealth management, and insurance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Bancorp IncShs
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|German American Bancorp Inc.
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