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WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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14.09.2026 22:42:24

A Snap Insider Sells 20,000 Shares Amid the Stock's 27% One-Year Decline

Rebecca Morrow, Chief Accounting Officer, sold 20,000 shares of Class A Common Stock in Snap Inc. (NYSE:SNAP) on September 9, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.35); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($5.31).

Snap Inc. is a global technology company, headquartered in Santa Monica. The company operates Snapchat, a camera-centric platform that generated $6.4 billion in trailing 12-month revenue, positioning it as a significant player in digital communication and advertising.

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30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
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