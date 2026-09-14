Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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14.09.2026 22:42:24
A Snap Insider Sells 20,000 Shares Amid the Stock's 27% One-Year Decline
Rebecca Morrow, Chief Accounting Officer, sold 20,000 shares of Class A Common Stock in Snap Inc. (NYSE:SNAP) on September 9, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.35); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($5.31).
Snap Inc. is a global technology company, headquartered in Santa Monica. The company operates Snapchat, a camera-centric platform that generated $6.4 billion in trailing 12-month revenue, positioning it as a significant player in digital communication and advertising.
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