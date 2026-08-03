Sonic Aktie
WKN: 893919 / ISIN: US8354511052
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03.08.2026 07:38:00
A-Sonic Aerospace unit to buy majority stake in JGL Worldwide’s parent to grow Asean footprint
Move follows earlier acquisition of Malaysia IT firm in JulyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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