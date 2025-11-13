|
13.11.2025
A Soriano hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
A Soriano hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 PHP. Im Vorjahresviertel hatte A Soriano 1,04 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,78 Milliarden PHP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,51 Milliarden PHP ausgewiesen.
