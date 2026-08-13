A Soriano hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

A Soriano lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,58 PHP gegenüber 1,26 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4,01 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,31 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at