A Soriano stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

A Soriano stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,03 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,29 Milliarden PHP gegenüber 3,63 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,44 PHP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,81 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat A Soriano 14,71 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,96 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

