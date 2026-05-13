A Soriano stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

A Soriano hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,44 PHP gegenüber -0,290 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,74 Milliarden PHP – ein Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem A Soriano 3,60 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at