A SPAC II Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

A SPAC II Acquisition A präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei A SPAC II Acquisition A ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr hatte A SPAC II Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at