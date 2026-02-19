|
19.02.2026 06:31:28
A SPAC II Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
A SPAC II Acquisition A präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei A SPAC II Acquisition A ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr hatte A SPAC II Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
