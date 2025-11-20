|
A SPAC II Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
A SPAC II Acquisition A hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
A SPAC II Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
