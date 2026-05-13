A SPAC II Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

A SPAC II Acquisition A präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte A SPAC II Acquisition A ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at