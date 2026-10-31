Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.10.2026 07:30:00
A SpaceX and Tesla Merger Will Only Be Successful If This One Thing Happens
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Tesla (NASDAQ: TSLA) are both exploring a merger between the two companies. While both have been run separately by Elon Musk for years, the eccentric technology founder now believes it may be ideal to have the two businesses under one corporate umbrella. Each business has a separate committee exploring the prospects of a deal.
Increasingly, the companies are collaborating on projects, including the recently announced Terrafab semiconductor production venture. If a merger between the two companies is to be consummated, semiconductor manufacturing is key to lasting success. Here's why.
Terrafab is just an idea today, a joint venture formed between SpaceX, Tesla, and Intel, with Taiwan Semiconductor Manufacturing rumored to be in talks to join the project. Musk and the team have plans to build a massive manufacturing base in Texas for computer chips.
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