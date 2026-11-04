Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.11.2026 10:00:02
A SpaceX-Tesla Merger Seems Inevitable. Here are 3 Things That Could Get in the Way
Many analysts and investors expect a merger to take place between Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) and Tesla (NASDAQ:TSLA), it's just a matter of when it might happen. Elon Musk is the CEO of both companies, and they're often working on overlapping projects. A merger appears to be inevitable and is likely already priced into their respective valuations.
While it's likely that a merger will be announced in the near future (i.e., within the next 12 months), that doesn't mean it's a surefire thing. Here are three things that may get in the way of the merger obtaining regulatory approval.
Image source: Getty Images.
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