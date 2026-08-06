Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
07.08.2026 01:10:04
A Spyre Executive Sold Stock After a 500% Run. Here's What Long-Term Investors Should Know
Scott L. Burrows, the chief financial officer of Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SYRE), sold 7,500 shares of common stock on August 3, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($95.57); post-transaction value based on August 3 market close ($94.93).Spyre Therapeutics represents a clinical-stage biotechnology enterprise with a $9.1 billion market capitalization. The company's strategic focus on a4β7 integrin targeting positions it within a validated therapeutic pathway for IBD treatment, leveraging established mechanisms of action to address significant unmet medical needs in inflammatory bowel disease management. With 102 employees based in Waltham, Spyre is positioned to pursue clinical development and potential regulatory approval of its lead candidate for a substantial addressable market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.