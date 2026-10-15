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15.10.2026 11:06:02
A Staggering 84% of S&P 500 Stocks Are Now in Correction Territory, and History Says This Foreshadows Disaster for Wall Street
Earlier this week, Wall Street's artificial intelligence (AI)-driven bull market celebrated its fourth anniversary. Empowering software and systems with the tools to make autonomous decisions is a multitrillion-dollar global opportunity that's launched several tech companies into the trillion-dollar club and lifted the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) to all-time highs.
But the stock market may not be as healthy as its major stock indexes suggest. Based on what history tells us, Wall Street may be on the verge of a tipping point driven by a historic level of concentration.
Image source: Getty Images.
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