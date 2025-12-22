Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
22.12.2025 19:15:00
A Starlink rival’s shares are surging again, as space stocks stay red-hot
AST SpaceMobile, which has inked agreements with more than 50 mobile network operators, is set to launch its next-generation satellites on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!