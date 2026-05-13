Aiming Aktie
WKN DE: A14P06 / ISIN: JP3161050004
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13.05.2026 18:38:46
A Start-Up Aiming to Make Geothermal Energy Mainstream Goes Public
Fervo Energy, which uses drilling techniques from the oil and gas industry to produce power from the earth’s heat, raised $1.9 billion in an initial public offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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