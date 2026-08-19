Sooner Holdings Aktie
WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087
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19.08.2026 10:48:00
A Stock Market Crash Is Coming Sooner or Later. History Says Investors Who Do This One Thing Will Profit.
Year to date, the broad-based S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has advanced 13%, while the growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) has added 15%. The driving force behind those double-digit gains has been strong corporate earnings results.However, stock market corrections (and even crashes) are inevitable. Near term, the market faces headwinds related to elevated energy prices and potential interest rate increases. And long term, the S&P 500 and Nasdaq Composite could decline for any number of reasons.Fortunately, history provides a clear blueprint regarding how investors should navigate the next stock market correction. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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