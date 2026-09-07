StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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07.09.2026 02:38:55
A StubHub Executive Dumps Over 10% of Their Company Shares Worth $1.1 Million
Mark Streams, Executive Vice Chairman of the Board of Directors and the Chief Legal Officer at StubHub Holdings, Inc. (NYSE:STUB), sold ~166,000 shares of Class A Common Stock for ~$1.1 million on September 2 and 3, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($6.36); post-transaction value based on September 03, 2026 market close ($6.53).StubHub Holdings operates the world's largest peer-to-peer ticketing marketplace, facilitating billions of dollars in annual ticket transactions across a global customer base of hundreds of millions of users.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.06.26
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12.05.26
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Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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