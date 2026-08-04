Super Group LtdShs Aktie
WKN DE: 916112 / ISIN: ZAE000011334
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04.08.2026 21:45:08
A Super Group Insider Filing Landed Right Before Earnings. Here's How to Read It
Neal Menashe, the CEO of Super Group (SGHC) Limited (NYSE:SGHC), sold 48,440 shares of common stock on July 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($13.97); post-transaction value based on July 31, 2026, market close ($14.00).Super Group (SGHC) Limited is a globally diversified online sports betting and gaming operator with a market capitalization of $7.0 billion and TTM revenue of $2.4 billion. Super Group's competitive positioning is anchored by its established brand portfolio, geographic diversification across six major regions, and demonstrated ability to operate profitably across varied regulatory frameworks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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