Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
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31.07.2026 22:30:00
A Supreme Court Ruling Against Trump's Tariffs Could Trigger Up to $175 Billion in Refunds, a Potential Tailwind for Import-Heavy Retailers
Earlier this year, the Supreme Court ruled that President Donald Trump's broad tariffs imposed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) exceeded the authority granted by Congress. If that ruling ultimately stands, economists at the Penn Wharton Budget Model estimate U.S. businesses could receive as much as $175 billion in tariff refunds.For import-heavy retailers, this could become a meaningful tailwind.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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