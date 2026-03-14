BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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14.03.2026 09:08:00
A Surprise Social Security Tax Bill Could Be Waiting for You in Retirement. Here's How to Avoid It.
A lot of people expect to start collecting Social Security once they retire. But if you're assuming you'll get to keep your monthly benefits in full, you may want to rethink that.Many retirees don't realize that Social Security benefits can be subject to federal taxes. And the thing that determines whether your benefits are taxed is something called combined or provisional income. Let's review what that is -- and the steps you can take to lower yours and keep more of your Social Security for yourself.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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