Talos Energy Aktie
WKN DE: A2JLMB / ISIN: US87484T1088
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05.04.2026 16:59:54
A Talos Energy (TALO) Insider Sold 2.3 Million Shares for $38.5 Million. Should You Follow Their Lead?
Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., a 10% owner, reported the direct sale of 2,312,000 shares of Talos Energy (NYSE:TALO) in open-market transactions on March 26 and March 27, 2026, for a total value of approximately $38.5 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average price ($16.67); post-transaction value based on March 27, 2026, market close price.*1-year price change calculated using April 2, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Talos Energy Inc Registered Shs
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23.02.26
|Ausblick: Talos Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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09.02.26
|Erste Schätzungen: Talos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.25
|Erste Schätzungen: Talos Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Talos Energy Inc Registered Shs
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|Talos Energy Inc Registered Shs
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