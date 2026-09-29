Teradyne Aktie

Teradyne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859892 / ISIN: US8807701029

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29.09.2026 18:02:04

A Teradyne Director Sells 400 Shares After the Stock Soared Over 200% in the Past Year

Marilyn Matz, a member of the Board of Directors at Teradyne, Inc. (NASDAQ:TER), sold 400 shares of common stock on September 17, 2026, a transaction valued at $140,444 according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($351.11); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($353.13).

Teradyne, Inc. is a global leader in automated testing solutions with TTM revenues of $4.5 billion, reflecting strong demand for semiconductor testing equipment amid advancing chip complexity and manufacturing requirements. The company maintains a competitive edge through its comprehensive portfolio of testing platforms, deep industry expertise spanning six decades, and integrated service capabilities that support customers throughout the product lifecycle.

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Teradyne Inc. 350,05 -1,16% Teradyne Inc.

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