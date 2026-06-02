QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.06.2026 18:43:00

A Tiny Detail in Nvidia's Q1 Report Is a Very Big Deal for Qualcomm

Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently reported yet another round of amazing quarterly growth. Still riding the artificial intelligence (AI) adoption wave, its Q1 top line improved to $81.6 billion, up 85% year over year.Lost in all the bullish noise, however, is that Nvidia isn't just an AI hardware company. Although data centers now account for more than 90% of its revenue, it still operates another division it (loosely) calls "edge computing," which saw 29% year-over-year sales growth of its own last quarter.And this has bullish implications for rival chipmaker Qualcomm (NASDAQ: QCOM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QUALCOMM Inc.

mehr Nachrichten