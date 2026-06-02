QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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02.06.2026 18:43:00
A Tiny Detail in Nvidia's Q1 Report Is a Very Big Deal for Qualcomm
Nvidia (NASDAQ: NVDA) recently reported yet another round of amazing quarterly growth. Still riding the artificial intelligence (AI) adoption wave, its Q1 top line improved to $81.6 billion, up 85% year over year.Lost in all the bullish noise, however, is that Nvidia isn't just an AI hardware company. Although data centers now account for more than 90% of its revenue, it still operates another division it (loosely) calls "edge computing," which saw 29% year-over-year sales growth of its own last quarter.And this has bullish implications for rival chipmaker Qualcomm (NASDAQ: QCOM).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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