Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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10.08.2026 22:35:41
A Toast Insider Cashed In Options as the Stock Recouped Losses. Here's What to Know
Jonathan Vassil, the chief revenue officer of Toast, Inc. (NYSE:TOST), sold 4,700 shares of Class A Common Stock on August 5, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($36.02); post-transaction value based on the August 5 market close ($34.80).Toast, Inc. operates as a leading cloud-based software infrastructure provider for the restaurant industry, with a market capitalization of $20.1 billion and TTM revenues of $6.8 billion. The company leverages its integrated platform combining point-of-sale systems, kitchen management, and payment processing to create substantial switching costs and cross-selling opportunities within its customer base. Toast's competitive positioning is reinforced by its comprehensive, purpose-built solution architecture that addresses the complex operational requirements of modern restaurant businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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