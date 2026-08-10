Toast Aktie

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WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

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10.08.2026 22:49:21

A Toast Insider Sold $600,000 in Stock on a Plan. Here's What to Know

Elena Gomez, the president and CFO of Toast, Inc. (NYSE:TOST), sold 17,076 shares of Class A Common Stock on August 5 and August 6, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($35.28); post-transaction value based on the August 6 market close ($34.72).Toast, Inc. is a leading provider of cloud-based restaurant management software with a market capitalization of $20.1 billion and TTM revenue of $6.8 billion, demonstrating significant scale within the restaurant technology sector. The company's competitive advantage derives from its vertically integrated platform combining point-of-sale systems, payment processing, and operational management tools specifically engineered for restaurant workflows. With a presence across North America and Ireland, Toast maintains a strong position in the digital transformation of the foodservice industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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