J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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06.04.2026 23:48:00
A top J.P. Morgan strategist tackles some of the biggest myths about the war in Iran
Just because the U.S. is a net exporter of certain fuels doesn’t mean its economy won’t feel some serious blowback from higher global energy costs driven by the conflict in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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