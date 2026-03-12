Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
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12.03.2026 20:06:14
A Universal Technical Institute Director Dumped 10,000 Company Shares. Is the Stock a Buy or Sell?
Universal Technical Institute (NYSE:UTI) Director Shannon Lei Okinaka reported the sale of 10,000 shares in an open-market transaction on March 6, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Universal Technical Institute, a leader in technical education and workforce training, was the subject of this reported insider sale in recent filings.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($34.74); post-transaction value based on March 6, 2026 transaction price ($34.74).* 1-year performance calculated using March 6, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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