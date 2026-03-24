Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
|
24.03.2026 20:28:41
A Universal Technical Institute Director Sold 5,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
On March 17, 2026, Director George W. Brochick disclosed the indirect sale of 5,000 shares of Universal Technical Institute (NYSE:UTI) for a transaction value of approximately $183,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($36.59); post-transaction value based on March 17, 2026 market close ($37.43).* 1-year performance calculated using March 17, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.
|
04.02.26
|Ausblick: Universal Technical Institute legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Universal Technical Institute Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Technical Institute Inc.
|34,00
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.