A V I S O - APA-Liveblog zum COFAG-U-Ausschuss

Am Mittwoch starten die Befragungen im parlamentarischen COFAG-U-Ausschuss. Als erste Auskunftsperson ist der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, an der Reihe. Die Opposition interessiert sich vor allem für Förderungen an sogenannte "Milliardäre", etwa Investor Rene Benko, der im April aussagen will. Die APA bietet am Mittwoch und Donnerstag einen Liveblog an. Die Berichterstattung kann über den Link https://go.apa.at/UWKUD73J verfolgt werden.

Nutzungsberechtigt für den Liveblog sind Basisdienst-Kunden im Rahmen ihrer bestehenden Nutzungsvereinbarungen. Bitte beachten Sie, dass der Direkt-Link zu Ihrer persönlichen und internen Verwendung vorgesehen ist. Eine Veröffentlichung oder Teilung des Direkt-Links via Social-Media-Services ist untersagt. Sie können den Liveblog aber natürlich in Ihren Dienst einbetten.

Bei Fragen zum Liveblog kontaktieren Sie bitte unseren Liveblog-Desk unter liveblog@apa.at.

mhi/ral

WEB http://www.oevp.at http://www.gruene.at