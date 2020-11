A V I S O - Blümel/Kogler-PK zu Coronahilfen am Montag um 10 Uhr

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vertreter der COFAG geben am morgigen Montag um 10 Uhr im Bundeskanzleramt (BKA) in Wien, Ballhausplatz 2, eine Pressekonferenz zum Thema "Details zu neuen Wirtschaftshilfen". Es geht um den Fixkostenzuschuss 2 und den gestaffelten Lockdown-Umsatzersatz für den Handel. Corona-Regeln sind zu beachten. Die APA wird in Wort und Bild sowie via Live-Video berichten.

(Schluss) phs