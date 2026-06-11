A V I S O: Donnerstag, 11. 6, 10.45 Uhr - PK zu EABG-Einigung

Wien (OTS) - Die für Energie Zuständigen der Regierungsfraktionen Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Karin Doppelbauer (NEOS) sowie Energiesprecher Lukas Hammer (Grüne) laden zu einer Pressekonferenz zum EABG ein. Nach von mehreren Seiten bestätigten APA-Informationen wird dabei eine Einigung verkündet. Die APA berichtet in Text und Bild.

Ort: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragehinweis:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

+43 1 401 10-4439 bzw.

+43 1 401 10-4432

http://www.oevpklub.at

SPÖ-Parlamentsklub

Telefon: 01/40110-3570

E-Mail: klubpresse@spoe.at

Website: https://klub.spoe.at

NEOS Parlamentsklub

Telefon: 0676/4194951

E-Mail: presse@neos.eu

Grüner Klub im Parlament

Telefon: 01-40110-6697

E-Mail: presse@gruene.at

mjk