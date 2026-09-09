A V I S O - Doorstep vor Ministerrat heute, Mittwoch, 09.45 Uhr

Anstelle des ursprünglich angekündigten Pressefoyers finden heute, Mittwoch 9. September 2026, um 09.45 Uhr Doorsteps mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vor dem Ministerrat (Beginn 10.00 Uhr) statt. Die APA wird in Text, Bild, Video und Livestream berichten.

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.15 Uhr)

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