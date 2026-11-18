Für heute, Mittwoch um 12.00 Uhr laden Familienministerin Claudia Bauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (beide ÖVP) zu einem Presspoint, bei dem mehr Details zum Zukunftsdepot präsentiert werden sollen. Der Termin findet im Bundeskanzleramt (Ballhausplatz 2, 1010 Wien) statt. Einlass ist ab 11.30 Uhr. Die APA wird in Wort, Bild und Video berichten.

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.30 Uhr)

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