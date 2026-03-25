A V I S O - PK Gewessler zur Spritpreisbremse, heute 12.15 Uhr

Grünen-Klubobfrau Leonore Gewessler lädt heute, Mittwoch, um 12.15 Uhr zu einer Pressekonferenz zur Spritpreisbremse. Die APA wird in Wort, Bild und mittels Livestream berichten. Ort: Säulenhalle im Parlament vor dem Lokal 6, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien.

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