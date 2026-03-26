26.03.2026 09:47:00

A V I S O - PK Wirtschaftsministerium zum EABG 12.00 Uhr

Wien (APA) - Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus präsentiert heute in einem Pressegespräch ab 12.00 Uhr die zentralen Inhalte und Zielsetzungen des "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG)".

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/"Sozialministerium"), mit u.a. Bundesminister Hattmannsdorfer, Staatssekretärin Zehetner, Staatssekretärin Schmidt, Schroll (SPÖ)

mjk/ivn

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