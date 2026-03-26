A V I S O - PK Wirtschaftsministerium zum EABG 12.00 Uhr

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ergänzung der Teilnehmenden Doppelbauer (NEOS), sowie Ergänzung der Parteien (ÖVP, SPÖ, NEOS) ---------------------------------------------------------------------

Wien (APA) - Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus präsentiert heute in einem Pressegespräch ab 12.00 Uhr die zentralen Inhalte und Zielsetzungen des "Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG)".

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/"Sozialministerium"), mit u.a. Bundesminister Hattmannsdorfer (ÖVP), Staatssekretärin Zehetner (ÖVP), Staatssekretärin Schmidt (SPÖ), Schroll (SPÖ), Doppelbauer (NEOS)

mjk/ivn