A V I S O - US-Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen

Die US-Börsen bleiben am Montag wegen des Feiertags "Labor Day" geschlossen. Auch am US-Anleihemarkt findet kein Handel statt. Die nächste reguläre Börsensitzung in New York findet am morgigen Dienstag statt.

Zuletzt ist der Dow Jones Industrial am Freitag mit einem moderaten Plus bei 34.837,71 Punkten aus dem Handel gegangen.

kve/ste

ISIN US2605661048