A V I S O - Wiener Börse am Dienstag geschlossen

An der Wiener Börse findet am heutigen Dienstag feiertagsbedingt kein Handel statt. Auch andere wichtige Börsen in Europa bleiben geschlossen. Gehandelt wird hingegen in Asien und an den Börsen in New York. Der nächste reguläre Handelstag in Wien ist Mittwoch, der 28. Dezember.

mik/ste

ISIN AT0000999982 DE0008469008 US2605661048