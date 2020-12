A V I S O - Wiener Börse am Donnerstag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Donnerstag geschlossen. Am Mittwoch wurde das letzte Mal für heuer in Wien gehandelt. Auch die Börse Frankfurt hat das Börsenjahr bereits beendet und bleibt am Donnerstag geschlossen.

In London und einigen anderen europäischen Börsen findet am Donnerstag ein verkürzter Handel statt. An der New Yorker Börse wird regulär gehandelt.

Am Neujahrstag haben praktisch alle Börsen weltweit geschlossen. Am Montag wird der Handel in Wien und an den anderen Märkten wieder aufgenommen.

(Schluss Aviso) mik

