A V I S O - Wiener Börse am Freitag geschlossen

Die Wiener Börse bleibt am heutigen Karfreitag schlossen. Auch an den meisten internationalen Börsen findet kein Handel statt. Zu den wenigen geöffneten Märkten zählt am Freitag die Börse Tokio.

Auch am Ostermontag bleiben Wien und die meisten internationalen Märkten geschlossen. Gehandelt wird am Montag in Tokio und an den US-Börsen.

ISIN AT0000999982